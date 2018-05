¿Por qué se discrimina a los transexuales?

En un primer momento, es necesario pensar que el procedimiento de reasignación sexual que se da como parte del proceso que atraviesan las personas transexuales es muy complejo. Pero claro, las condiciones de dificultad no se terminan aquí, sino que también hay que pensar en cada una de las consecuencias a nivel sexual que se pueden desprender de este tipo de intervención y de decisión.

Discriminación hacia los transexuales

Si se piensa desde la definición general, la transexualidad se define como la adquisición por parte de una persona de aquellas características físicas que son propios del sexo contrario, en este caso a través de un tratamiento hormonal o quirúrgico. Pero en el momento en que se trate de reasignación sexual, la situación se hace más complicada que lo anterior.

En primera instancia, quienes estudian en detalle este tipo de fenómenos de discriminación, afirma que pensar en alternativas distintas al modelo de vida tradicional es una de las razones principales por las que se tiende a discriminar e incluso agredir a las personas transexuales. En otras palabras, es una búsqueda por desestimar otras posibilidades de vida.

Además, también hay que recordar que cierto tipo de posturas políticas, religiosas e ideológicas, como parte de su discurso que suelen indicar a las personas cuál es el modo correcto de vivir o de tomar decisiones, en donde ciertas ocasiones se acusa a las personas que optan por un camino en su vida en el que la homosexualidad o la transexualidad son una opción.



El estrés que genera su condición

Por otro lado, desde la óptica de las personas transexuales, son un tipo de población que de manera frecuente se ve en la obligación de soportar una fuerte carga de estrés, que se clasifica como estrés de las minorías, y que es una consecuencia de los episodios de discriminación en los cuales son objeto, en donde incluso en ocasiones pueden sufrir agresiones físicas y verbales.

En otras palabras, debido a que existen cierto tipo de actitudes que se espera del otro, pero que tal vez no se cumplen por parte de las personas transexuales al tomar una decisión distinta, pero que no afecta a los demás, se da pie para que las personas que no parten desde la tolerancia y el respeto terminen por discriminar a la población que piensa diferente y que asume su cuerpo y su sexualidad de una manera distinta.