¿Puedo ganarme la vida grabando vídeos xxx?

Los tiempos son difíciles y todo el mundo está buscando una manera de ganar ese dinero extra para vivir una vida cómoda. La mayoría de las personas a menudo buscan un segundo o tercer empleo ordinario con el fin de mantener su estilo de vida, pero en estos días un trabajo ordinario no le puede llevar a donde usted quiere estar financieramente, o al menos no tan rápido como usted desearía. Esta es la razón por la que la gente ahora está buscando medios poco ortodoxos de hacer dinero, como hacer vídeos xxx amateur, vender desnudos por dinero en efectivo y sexo telefónico como ejemplo.

Lo mejor del porno casero es que no tienes que hacer nada con lo que no te sientas cómodo porque eres más como el director de tu propia película. Puedes hacerlo en casa en tu propia habitación sin los ojos entrometidos de operarios de cámara y productores y después de cada grabación, eres capaz de editar cualquier escena que no quieras que salga a la luz. Usted puede incluso censurar su cara si no se siente cómodo con que la gente se entere de lo que hace para ganar un dólar extra.

Venta de porno casero

Un buen ejemplo de parejas normales que ganan dinero con el porno amateur casero es una pareja joven que apareció en la cadena ABC. En realidad eran muy jóvenes (21 y 24 años) y explicaron que la razón por la que empezaron a hacer porno es porque necesitaban una fuente extra de ingresos para mantener a su bebé. Ambos estaban luchando para llegar a fin de mes y, sin una educación universitaria, les resultaba difícil conseguir una fuente de ingresos confiable. Empezaron a hacer videos porno pregrabados y shows en vivo, y en su primera noche emitiendo en vivo por cámara ganaron $300, lo cual fue muy agradable considerando que les tomó menos de una hora.

La verdad es que hacer dinero con porno casero no es fácil, porque el mercado ya está saturado de porno gratis y no mucha gente en estos días está dispuesta a comprar porno; después de todo, hay porno gratis de calidad en Internet. La mayoría de los entusiastas del porno ahora están buscando algo exclusivo, algo que no está fácilmente disponible en el mercado. Pateemos la balística, los espectadores lo han visto todo y pueden decirte los nombres de casi todas las estrellas del porno por ahí fuera.

Quiero decir que hay mucha gente que está cansada de ver estrellas como Pinky, Cherokee d’ass, Skyy Black y similares porque tienen miles de escenas en línea. Es natural que una vez que has estado expuesto a algo durante mucho tiempo, ya no experimentarás la emoción que una vez tuviste y como el famoso cantante americano B.B. King dijo una vez, “la emoción se ha ido”. Por lo tanto, la gente quiere ver nuevas caras y, preferiblemente, contenido de parejas normales que, a diferencia de las estrellas pornográficas profesionales, no siguen las pistas de los directores pornográficos, que por lo general les dicen a los actores que “gimen de mentira”, orgasmos de mentira o sonrían incluso cuando no quieren.

Definitivamente hay un gran mercado para el porno amateur casero porque para la mayoría de los espectadores, parece un poco real y en realidad puedes ganar mucho dinero si haces bien tu acto.